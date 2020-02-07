Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.

"Наши переговоры прошли в позитивном ключе, договорились продолжить консультации на уровне правительств, на уровне министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции, укрепления этой интеграции", - сказал Козак.

По его словам, РФ и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года. "Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года", - сказал он.

Предоставление скидок Белоруссии на нефть потребовало бы введение госрегулирования поставок нефти, считает заместитель главы администрации президента РФ.

Условия регулирования нефтяной отрасли РФ не будут изменены, но правительство будет содействовать поставкам нефти в Белоруссию, добавил он.