Лавров назвал доверительной беседу с Мадуро

КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его беседа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прошла в очень доверительном ключе.

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"Визит был очень насыщенным. Только что завершилась продолжительная и очень доверительная беседа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Перед этим с утра состоялись переговоры с министром иностранных дел Хорхе Арреасом и исполнительным вице-президентом Дельси Родригес. В переговорах приняли участие также министры, которые отвечают в правительстве Венесуэлы за экономические вопросы", - сказал глава МИД России по итогам встречи с президентом Венесуэлы.

"Мы уделили главное внимание конкретным вопросам, которые требуют решения для дальнейшего углубления нашего стратегического партнерства", - добавил Лавров. Он отметил, что в этой дискуссии ориентиром были договоренности, достигнутые президентами двух стран Владимиром Путиным и Николасом Мадуро в ходе их встречи в Москве сентябре прошлого года.

"Мы твердо подчеркнули нашу приверженность уважению суверенитета Венесуэлы, нашу солидарность с венесуэльским руководством и венесуэльским народом в их противостоянии незаконному давлению, которое оказывают Соединенные Штаты и их пособники", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

"При активном участии наших стран в ООН набирает силу движение в защиту устава [Организации] Объединенных Наций. Я убежден, что это очень актуальная задача", - заявил Лавров. "Мы отвергаем незаконные санкции, методы шантажа, диктата в международных отношениях, любые другие шаги, которые подрывают принципы устава ООН, в том числе, конечно же, и в первую очередь, вмешательство во внутренние дела суверенных государств и попытки угрожать применением силы", - сказал он о позиции РФ по этому вопросу.

О праве народа Венесуэлы самому решать свою судьбу

По словам дипломата, Россия использует отношения стратегического партнерства с Венесуэлой, чтобы поддержать право народа этой страны самому решать свою судьбу.

"Только венесуэльский народ имеет право решать судьбы своей страны, и Россия будет делать все от нас зависящее, чтобы поддержать именно такой подход", - сказал Лавров.

"Будем использовать в этих целях отношения стратегического партнерства с Венесуэлой", - добавил глава МИД РФ.

О реформе избирательной системы в Венесуэле

Лавров заявил, что Москва приветствует готовность руководства Венесуэлы привлечь внешних наблюдателей к процессу реформирования избирательной системы.

"Считаю весьма позитивной и дальновидной готовность и даже инициативу венесуэльского руководства о привлечении внешних наблюдателей к процессу реформирования избирательной системы. Это подтверждает открытость наших венесуэльских друзей, открытость всему международному сообществу, готовность на деле отстаивать подлинно демократические принципы устройства своей страны", - подчеркнул министр.

Он отметил, что российская сторона выразила "полную поддержку усилиям президента Мадуро, руководства Венесуэлы по налаживанию национального диалога, по обеспечению участия всех слоев общества в решении судьбы своей страны". "То, что этот принципиальный и последовательный курс пользуется широкой поддержкой в обществе, подтвердилось сегодня, когда мы приняли участие в специальном заседании круглого стола национального диалога с участием представителей правительства и оппозиции, - указал Лавров. - Особенно важно то, что нам сегодня подтвердил президент Мадуро и другие наши собеседники, а именно: что этот национальный диалог открыт для участия любых других представителей венесуэльского общества".

О ВТС

Россия намерена развивать с Венесуэлой военно-техническое сотрудничество в целях обеспечения обороноспособности республики, заверил дипломат.

"Конечно же, мы будем развивать военно-техническое сотрудничество, чтобы надежно обеспечить обороноспособность наших друзей, особенно перед лицом внешних угроз", - сказал он.

По словам министра, на переговорах стороны также договорились о наращивании торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества в условиях незаконных санкций. "Особенно перспективны согласованные действия в таких сферах, как энергетика, природные ресурсы, различные отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорта", - указал Лавров.

О заседании межправкомиссии РФ и Венесуэлы

Очередное заседание межправительственной комиссии России и Венесуэлы по торгово-экономическому сотрудничеству запланирована на май 2020 года.

"Все аспекты нашего материального взаимодействия, нашего практического сотрудничества будут рассмотрены на планируемой в мае этого года сессии комиссии высокого уровня по торгово-экономическому взаимодействию", - сказал Лавров.