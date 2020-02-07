"Единая Россия" в одном из районов под Псковом сменила секретаря, оскорбившего полицейских

ПСКОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Члены псковского регионального отделения "Единой России" в пятницу избрали новым секретарем Печорского районного отделения партии Владимира Глотко. Он сменил на этом посту Дмитрия Сопотова, который оставил должность в конце 2019 года после возбуждения в отношении него уголовного дела за оскорбление полицейских, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения партии.

В середине ноября 2019 года местные СМИ опубликовали видеозапись, на ней запечатлено, как Дмитрий Сопотов, который на момент инцидента занимал должность главы Печорского района и секретаря Печорского районного отделения партии "Единая Россия", на повышенных тонах общается с сотрудниками правоохранительных органов, используя нецензурную лексику. На видео он сказал, что его водитель, которого он защищал, вместе с ним выпил "четыре стопки виски", а поводом к этому стала победа района в грантовом конкурсе, по которому муниципалитет выиграл 54 млн рублей. В начале 2020 года региональный избирком назначил на 5 апреля досрочные выборы главы муниципалитета.

"Владимир Глотко избран секретарем Печорского районного отделения "Единой России". Решение принято на XIX конференции партии. В бюллетень для тайного голосования включили кандидатуры депутата районного собрания Владимира Глотко и члена местного политсовета Александра Мирошниченко. В итоге секретарем Печорского отделения партии избран Владимир Глотко - делегаты конференции поддержали его кандидатуру, за него проголосовали 39 делегатов, за соперника - 11 участников конференции", - отмечается в сообщении.

Владимир Глотко родился в 1968 году, около 17 лет он служил в войсках специального назначения Вооруженных сил РФ, в настоящий момент является военным пенсионером и руководит фракцией "Единой России" в Печорском районном собрании. "Секретарем Печорского районного отделения партии стал авторитетный и ответственный партиец. Уверен, что он достойно справится с большой и серьезной работой", - цитирует пресс-служба секретаря псковского регионального отделения "Единой России", депутата Госдумы Александра Козловского.

В ноябре 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Сопотова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). Сопотов сложил полномочия главы района 14 ноября. В конце ноября на сессии районного собрания депутатов его полномочия были прекращены. Одновременно с этим партия "Единая Россия" приостановила членство Сопотова в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. По данным пресс-службы СК, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.