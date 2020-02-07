{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Единая Россия" в одном из районов под Псковом сменила секретаря, оскорбившего полицейских

Эту должность занял Владимир Глотко

ПСКОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Члены псковского регионального отделения "Единой России" в пятницу избрали новым секретарем Печорского районного отделения партии Владимира Глотко. Он сменил на этом посту Дмитрия Сопотова, который оставил должность в конце 2019 года после возбуждения в отношении него уголовного дела за оскорбление полицейских, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения партии.

В середине ноября 2019 года местные СМИ опубликовали видеозапись, на ней запечатлено, как Дмитрий Сопотов, который на момент инцидента занимал должность главы Печорского района и секретаря Печорского районного отделения партии "Единая Россия", на повышенных тонах общается с сотрудниками правоохранительных органов, используя нецензурную лексику. На видео он сказал, что его водитель, которого он защищал, вместе с ним выпил "четыре стопки виски", а поводом к этому стала победа района в грантовом конкурсе, по которому муниципалитет выиграл 54 млн рублей. В начале 2020 года региональный избирком назначил на 5 апреля досрочные выборы главы муниципалитета.

"Владимир Глотко избран секретарем Печорского районного отделения "Единой России". Решение принято на XIX конференции партии. В бюллетень для тайного голосования включили кандидатуры депутата районного собрания Владимира Глотко и члена местного политсовета Александра Мирошниченко. В итоге секретарем Печорского отделения партии избран Владимир Глотко - делегаты конференции поддержали его кандидатуру, за него проголосовали 39 делегатов, за соперника - 11 участников конференции", - отмечается в сообщении.

Владимир Глотко родился в 1968 году, около 17 лет он служил в войсках специального назначения Вооруженных сил РФ, в настоящий момент является военным пенсионером и руководит фракцией "Единой России" в Печорском районном собрании. "Секретарем Печорского районного отделения партии стал авторитетный и ответственный партиец. Уверен, что он достойно справится с большой и серьезной работой", - цитирует пресс-служба секретаря псковского регионального отделения "Единой России", депутата Госдумы Александра Козловского.

В ноябре 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Сопотова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). Сопотов сложил полномочия главы района 14 ноября. В конце ноября на сессии районного собрания депутатов его полномочия были прекращены. Одновременно с этим партия "Единая Россия" приостановила членство Сопотова в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. По данным пресс-службы СК, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Теги
РоссияПсковская область
Реклама на ТАСС
Лавров назвал доверительной беседу с Мадуро
Глава МИД РФ назвал насыщенным визит в Венесуэлу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС