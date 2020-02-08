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Главу муниципалитета Петербурга могут исключить из "Единой России" из-за новостей о казино

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в квартире, которая принадлежит Олегу Калядину, якобы обнаружили подпольное казино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургское региональное отделение партии "Единая Россия" рассмотрит вопрос об исключении из своих рядов главы муниципального образования "Введенский" Олега Калядина после сообщений в СМИ о том, что якобы в принадлежащей ему квартире обнаружено подпольное казино. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

В субботу некоторые местные СМИ со ссылкой на источники писали, что полицейские якобы обнаружили подпольное казино в квартире в Петроградском районе Петербурга, которая принадлежит Калядину. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались ТАСС комментировать эту информацию.

"Чиновники с репутацией "за гранью" состоять в партии не могут. Региональное отделение "Единой России" незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии. Если есть действия на грани, то произошедшее - далеко за гранью. Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, - подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии", - цитирует пресс-служба слова секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии, председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

Калядин возглавляет муниципальное образование "Введенский" с 2009 года, с 2011 года - советник председателя заксобрания Петербурга. В 2015 году ему присвоено звание "Почетный житель Петроградского района".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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