Главу муниципалитета Петербурга могут исключить из "Единой России" из-за новостей о казино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургское региональное отделение партии "Единая Россия" рассмотрит вопрос об исключении из своих рядов главы муниципального образования "Введенский" Олега Калядина после сообщений в СМИ о том, что якобы в принадлежащей ему квартире обнаружено подпольное казино. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

В субботу некоторые местные СМИ со ссылкой на источники писали, что полицейские якобы обнаружили подпольное казино в квартире в Петроградском районе Петербурга, которая принадлежит Калядину. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались ТАСС комментировать эту информацию.

"Чиновники с репутацией "за гранью" состоять в партии не могут. Региональное отделение "Единой России" незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии. Если есть действия на грани, то произошедшее - далеко за гранью. Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, - подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии", - цитирует пресс-служба слова секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии, председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

Калядин возглавляет муниципальное образование "Введенский" с 2009 года, с 2011 года - советник председателя заксобрания Петербурга. В 2015 году ему присвоено звание "Почетный житель Петроградского района".