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"Единая Россия" планирует встречи с кабмином по посланию президента

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов встретятся с председателем кабмина Михаилом Мишустиным и соцблоком правительства 10 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов встретятся с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и социальным блоком кабмина в понедельник. Встреча же руководства партии "Единая Россия" во главе с ее председателем Дмитрием Медведевым с премьер-министром и членами правительства для обсуждения реализации основных положений послания президента РФ состоится позднее, но также в ближайшее время, сообщили журналистам в партии.

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"Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов встретятся с председателем правительства Михаилом Мишустиным и социальным блоком правительства в понедельник. Темой встречи станет законодательное обеспечение послания президента РФ в части расширения возможностей использования материнского капитала", - пояснили в партии.

Как напомнили в "Единой России", ранее вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что кабмин во взаимодействии с партией ускорят процесс принятия поправок, направленных на упрощение процедуры оформления материнского капитала. Как она сообщала на последнем совещании президента с членами правительства ранее на этой неделе, это может состояться до 15 апреля.

"Встреча же руководства "Единой России" во главе с ее председателем Дмитрием Медведевым с премьер-министром и членами кабмина для обсуждения реализации основных положений послания президента РФ состоится позднее, но также в самое ближайшее время, как и было объявлено на заседании Бюро высшего совета партии в конце января", - отметили в партии.

Теги
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