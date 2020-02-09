Посольство РФ в США разъясняет официальным лицам суть встречи лидеров "пятерки" СБ ООН

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Российское посольство в американской столице разъясняет официальным лицам суть выдвинутого президентом РФ Владимиром Путиным предложения о возможной встрече лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция). Об этом заявил в субботу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы ТАСС по случаю предстоящего Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.

"Могу сказать, что в контактах с американскими официальными кругами и экспертным сообществом мы разъясняем существо и "добавленную стоимость" выдвинутого нашим президентом предложения. Давать оценки о том, что вписывается или не вписывается в предвыборную повестку, и политическое расписание [американского лидера] Дональда Трампа - не моя задача", - сообщил он.

Антонов подчеркнул, что не видел какой-либо реакции на предложение провести саммит со стороны вашингтонской "администрации, законодателей или других представителей правящей элиты". "Возможно, это было связано с внутриполитическими событиями в США, которые в последние недели затмевали весь информационный фон", - предположил он.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Китай и Франция уже поддержали эту инициативу.