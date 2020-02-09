Договору о дружбе между Россией и КНДР исполнилось 20 лет

ПХЕНЬЯН, 9 февраля. /ТАСС/. Россия и КНДР в воскресенье отмечают 20-летие с момента подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами. Посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook отмечает, что этот договор "заложил основу для развития отношений между двумя соседними государствами в новый исторический период". Сообщение дипмиссии сопровождают фотографии из архива агентства ТАСС.

"9 февраля 2000 года в Пхеньяне был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и КНДР, - напоминают дипломаты. - Свои подписи под документом, который пришел на смену Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Советским Союзом и Корейской Народно-Демократической Республикой от 6 июля 1961 года, поставили министры внешнеполитических ведомств двух стран Игорь Иванов и Пэк Нам Сун".

Подписанный 20 лет назад договор "дал старт двусторонним связям во многих областях и при этом обеспечил преемственность глубоких традиций добрососедства и взаимной приязни народов России и КНДР", подчеркивает российское посольство в Пхеньяне.