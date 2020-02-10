Российские дипломаты отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты отмечают в этот понедельник свой профессиональный праздник - День дипломатического работника.

Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 31 октября 2002 года. Дату 10 февраля выбрали потому, что в этот день в 1549 году в исторических источниках появляется первое документальное упоминание о специальном дипломатическом ведомстве - Посольском приказе, хотя и дипломатия, и профессиональные дипломаты появились на Руси задолго до этого времени.

Сейчас, согласно данным министерства иностранных дел, предельная численность центрального аппарата российского ведомства составляет 3391 человек. В центральном аппарате - 42 департамента, занимающихся работой по конкретным регионам и направлениям. За границей работают 149 посольств, 13 постоянных представительств и 91 консульство.

В центральном аппарате МИД практически поровну мужчин и женщин (51 и 49% соответственно). От общего числа дипломатических работников женщины составляют 33%. На руководящих постах в центральном аппарате работают 73 женщины (13% от числа представителей руководства), в том числе два директора департамента.

Традиционно этот день начинается с возложения главой МИД РФ Сергеем Лавровым цветов к мемориальным доскам с именами дипломатов, погибших в военные годы и в мирное время при исполнении служебных обязанностей. Церемония проходит в фойе "высотки" на Смоленской площади. Позднее Лавров встречается с коллективом министерства. Глава дипведомства, как ожидается, обратится к сотрудникам с поздравлениями и расскажет о стоящих перед ними задачах. Посвященные профессиональному празднику мероприятия пройдут в российских дипучреждениях по всему миру.

Успехи дипломатии

Поводы праздновать, безусловно, есть. За прошедший год российские дипломаты могут записать на свой счет немало успехов. В Женеве осенью состоялся запуск сирийского Конституционного комитета в соответствии с решениями Сирийского конгресса национального диалога в Сочи. Украина перед новым "нормандским" саммитом в Париже в начале декабря выполнила обязательства по разведению сил и признанию "формулы Штайнмайера", которая приняла на себя во время предыдущей встречи "четверки" в Берлине. Потерпели неудачу планы венесуэльской оппозиции, поддержанной США и рядом латиноамериканских стран, по смещению законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Российско-турецкий меморандум по Идлибу, подписанный в Сочи 22 октября 2019 года, остановил турецкую военную операцию в Сирии и привел к выводу части американских военных из Заевфратья.

Будет у дипломатов, несомненно, и "личный" повод для праздника - в середине января в министерстве напряженно ждали, не приведет ли отставка правительства к смене главы МИД - однако Лавров остался на посту, который занимает уже почти 16 лет.

Новые задачи

Однако вызовов остается немало. Из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) под угрозой оказалась система соглашений о контроле над вооружениями. Не ясна судьба Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает меньше чем через год. В сложном состоянии находятся отношения с Вашингтоном, на Донбассе продолжаются обстрелы, а новое обострение в Идлибе в последние недели привело к гибели российских военных специалистов. Среди конкретных задач - реализация инициативы президента РФ Владимира Путина о проведении саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, подготовка к празднованию 75-летнего юбилея Победы. Одно из главных направлений работы на этом направлении, обозначенное российском лидером, заключается в отстаивании исторической памяти и борьбе с переписыванием истории.

Всегда на посту

Так что многие сотрудники и центрального аппарата министерства, и дипмиссий по всему земному шару встретят профессиональный праздник на "боевом посту", причем кто-то - почти в буквальном смысле слова. До недавнего времени кварталы, прилегающие к комплексу зданий посольства РФ в Дамаске, регулярно подвергались минометным обстрелам. Продолжают службу дипломаты в китайских городах, несмотря на распространение коронавируса. Защищают интересы России сотрудники дипмиссий в Афганистане, Ираке, Центрально-Африканской республике.

Дипломат, пожалуй, даже не столько профессия, сколько определенный образ жизни. Даже бывших сотрудников дипведомства всегда легко узнать по манере общения и готовности отстаивать интересы России. Вспомнить в этот день о днях, проведенных на дипломатической службе, сможет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, работавшая в центральном аппарате, на Мальте и в Греции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, трудившийся в российском посольстве в Турции. Впрочем, возможно, бывших дипломатов просто не бывает. Так, ушедший в сентябре прошлого года в Совет Федерации бывший заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин продолжает оставаться представителем РФ на переговорах с Грузией в формате Карасин - Абашидзе.