Лавров заявил, что Европейский союз одержим санкциями в отношении России

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Антироссийские санкции Европейского союза уже превратились в одержимость, которая не соотносится с реалиями практической политики и не является следствием настоящего консенсуса стран объединения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете".

Он отметил, что конфронтацию с Россией и продолжение санкционного давления до тех пор, пока "Минские договоренности не будут выполнены Москвой", в составе ЕС продвигает "небольшая, но очень агрессивная группа стран". "Таким образом русофобское меньшинство в Евросоюзе явно спекулирует на принципе консенсуса", - сказал Лавров. "Это уже не практическая политика, а какая-то одержимость санкциями", - заявил он.

По его словам, такой позицией Евросоюза пользовался экс-президент Украины Петр Порошенко, и "этим же сейчас пользуются новые украинские власти". "Они [руководство Украины] ничего делать не будут, ведь без их действий Минские договоренности не будут выполнены, но Евросоюз по своей логике будет сохранять санкции против Москвы. А Украина получит некие дотации по линии западной помощи", - пояснил министр.

Глава МИД РФ напомнил, что европейский бизнес несет от действия антироссийских санкций "убытки, исчисляемые многими десятками, если не сотнями миллиардов евро". "Нам многие представители стран - членов Евросоюза в беседах с глазу на глаз говорят, что они против санкций, что санкции вредят. Но у них принцип солидарности, принцип консенсуса", - добавил он о единстве европейских стран по вопросу санкций.

"В моем понимании, консенсус - это согласие всех. И если кто-то, а таких немало, как нам говорят в двусторонних контактах, против санкций, то не должно быть консенсуса. А пока получается так, что это русофобское меньшинство активно, грубо злоупотребляет правилом консенсуса, чтобы всем остальным навязывать сохранение совершенно искусственной и абсурдной увязки санкционного режима с выполнением Минских договоренностей", - заключил министр.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в государства ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их банковские активы, если таковые удавалось обнаружить. Кроме того, были приняты ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Москва ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.