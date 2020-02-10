Лавров: Россия не получила ответа, кого боятся в ФРГ, не соглашаясь на реформирование НАТО

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия интересовалась, защиту от кого Германия ищет в лице НАТО, отказываясь от необходимости реформы альянса, но так и не получила ответа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете" .

Как напомнил глава российского МИД, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости радикальной реформы НАТО, так как у организации наблюдается "смерть мозга". "Мой коллега, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сказал, что они не согласны с Парижем. У них выходит, что НАТО нужна, в том числе Германии, поскольку, кроме альянса, никто Германию не защитит, - указал министр. - Мы тут же поинтересовались у Берлина, от кого они хотят защищаться с помощью НАТО? Немецкие коллеги пока не смогли объяснить, кого боится Германия".

В связи с этим Лавров обратил внимание на небольшую группу стран в НАТО и Евросоюзе, нагнетающих "исторические фобии" в отношении России. "Они постоянно призывают сдерживать Россию, не ослаблять санкционное давление, которое сохраняется под абсолютно необоснованным предлогом невыполнения нами минских договоренностей - это отдельная тема, - пояснил он. - Фобии и тему возможного нападения на Европу стали обсуждать публично и официальные лица такой страны, как ФРГ".