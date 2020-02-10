Россия планирует провести около 240 мероприятий в рамках председательства в ШОС, БРИКС

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российская Федерация в рамках своего председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) планирует провести в общей сложности около 240 мероприятий. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Председательство - это, я бы сказал, такая объемная работа на целый год. Скажем, в календаре ШОС запланировано, на сколько я знаю, 90 мероприятий. То есть в плане работы 90 пунктов, а БРИКС - еще больше, вообще 150, и все это на наших плечах как страны-председателя", - сказал он.

Председательство в ШОС

Как отметил посол, ШОС с вступлением в нее Индии и Пакистана на правах полноправных членов начала работать в совершенно новом качестве. "Продолжается работа по всем направлениям, и, наверное, наша главная задача - продолжать усилия по консолидации ШОС с тем, чтобы она работала эффективно по всем направлениям. А среди этих направлений, может быть, такое весомое - это региональная безопасность", - сказал он. "У нас есть группа ШОС - Афганистан. Афганистан, кстати, наш партнер по диалогу и участвует в работе ШОС. Есть и другие темы: борьба с терроризмом и так далее. И в ШОС, и в БРИКС мы ориентируемся на более плотную координацию по вопросам международной повестки дня, внешней политики", - добавил Денисов.

"В ШОС есть такое интересное направление работы - это, как мы говорим, синергия национальных стратегий развития и интеграционных проектов, потому что на евразийском пространстве, как вы знаете, реализуется целый ряд интеграционных проектов, инициатив, в том числе и известная китайская инициатива "Один пояс - один путь", - добавил дипломат. "Вот, наверное, чего мы хотели бы добиться во время своего председательства: это лучше отстроить своего рода баланс между ними, то, что понимается под словом синергия, чтобы примерно один вектор сотрудничества, скажем так, был", - пояснил он.

Как подчеркнул Денисов, приоритетными направлениями работы России в рамках председательства в ШОС будут продвижение проектов инфраструктурного сотрудничества, возобновление межпарламентского взаимодействия на уровне регулярных встреч спикеров парламентов стран - членов организации, а также взаимодействие на уровне регионов. "В мае у нас ожидается форум регионов стран - членов ШОС по налаживанию практического сотрудничества. Как вы понимаете, на этом уровне и в этом формате решаются вопросы именно практики: развития экономических связей, транспортного сообщения и так далее", - пояснил дипломат.

Приоритеты в БРИКС

Как отметил он, в рамках БРИКС уже создан и успешно функционирует эффективный механизм инвестиционного сотрудничества - Новый банк развития БРИКС. "Надеемся на своего рода придание нового качества, если не привлечение новых стран-членов, то по крайней мере на создание предпосылок для более тесного взаимодействия с ними. С теми, кто тяготеет, скажем так, к сотрудничеству с этим банком", - указал Денисов.

По его словам, многие страны заявляли о своих намерениях расширить взаимодействие с этим механизмом. "Таких стран немало", - добавил посол.