Китай предложил России содействие в подготовке саммита постоянных членов СБ ООН

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Китай подтвердил свое намерение принять участие в предложенном президентом России Владимиром Путиным саммите лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), а также предложил РФ свою помощь в подготовке такой встречи. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Мы же видим, что происходит в мире. В этих условиях отношения двух наших стран, которые, безусловно, в силу своих масштабов и роли в мировой политике относятся к числу лидеров современного международного развития, - это такая своеобразная зона кристаллизации на фоне того, что происходит во взбаламученной международной обстановке сейчас. И не случайно предложение нашего президента, высказанное недавно во время визита в Израиль, о проведении встречи лидеров государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН первым одобрил Китай", - указал он.

"Причем наши китайские друзья не ограничились просто выражением одобрения, они нам сказали, что готовы активно участвовать в подготовке, если другие страны выразят согласие, готовы высказать свои предложения и пожелания. Уверен, что они будут носить конструктивный характер", - добавил дипломат. "Я уверен, что все это пойдет, как говорится, в общую копилку, если нам действительно удастся такое мероприятие созвать", - указал он.

"Вот это, может быть главная, если хотите, внешнеполитическая сенсация этого года для нас, которая имеет вполне конкретный характер. Будем работать. Пока мы не получили ответа только от наших американских партнеров. Ну, как говорится, будем ждать", - сказал Денисов.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Китай и Франция уже поддержали эту инициативу.