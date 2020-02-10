Володин посетит Китай в 2020 году

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в текущем году посетит Китай с официальным визитом для участия в заседании комитета по межпарламентскому сотрудничеству. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"По времени крайним визитом сюда на этом уровне был визит Валентины Ивановны Матвиенко, которую здесь хорошо знают, очень хорошо принимают и называют старым другом китайского народа. Она в полной мере подтверждает эту характеристику. Она действительно один из наиболее активных наших политических деятелей, выступающих за развитие отношений с Китаем во всех областях, и делает для этого немало", - сказал Денисов. "Председатель Государственной думы господин Володин в этом качестве в Китае пока еще не был, но в нынешнем году - как раз мы рассчитываем - наш визит по парламентской линии состоится и заседание комитета межпарламентского сотрудничества состоится в Китае", - указал дипломат.

"А дальше у нас уже есть несколько традиционных обменов по линии различных комитетов. Причем эти комитеты зачастую далекие от сферы внешней политики, и для них есть практическая сторона дела для нас. Например, очень важная - это законодательство под те или иные сельскохозяйственные вопросы", - добавил посол. Он отметил, что это законодательство в области антимонопольной деятельности, регулирования внешней торговли, финансовой сферы, трудовых отношений и социальных вопросов.

V заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству России и Китая состоялось в сентябре 2019 года в ходе визита в РФ председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) Ли Чжаньшу.