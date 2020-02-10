Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с Днем дипломатического работника

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил нарастающую турбулентность международной обстановки. Как сообщили в пресс-службе Кремля, об этом он заявил в телеграмме с поздравлениями сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника.

"Международная обстановка становится более турбулентной, а значит требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка", - подчеркнул глава государства. По его словам, для этого нужно в полной мере использовать позиции России в Совете Безопасности ООН, а также возможности, которые дает стране председательство в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, участие в Группе двадцати, АТЭС и других многосторонних структурах.

При этом он отметил заслуги российских дипломатов на различных направлениях. "Во многом благодаря эффективной работе российского МИДа удалось добиться определенной стабилизации обстановки в Сирии, запустить межсирийский конституционный процесс", - подчеркнул, в частности, президент. Он добавил, что ощутимые результаты достигнуты также в деле развития евразийской интеграции и внешних связей Евразийского экономического союза, союзнических отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. "Укрепляется сотрудничество с Китаем, Индией, другими странами Евразии, с государствами Латинской Америки, - констатировал Путин. - На новый уровень выведен диалог со странами Африки".

По словам главы государства, российская дипломатия всегда решительно и последовательно защищала и защищает интересы Отечества. "Продолжая славные традиции предшественников, вы с честью выполняете свой долг, достойно решаете непростые и ответственные внешнеполитические задачи", - подчеркнул он. Президент отметил важность наращивания усилий по обеспечению прав и интересов соотечественников за рубежом, по защите русского языка. "И, конечно, безусловным приоритетом должна оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне, - добавил он. - Это особенно актуально в контексте отмечаемого в этом году 75-летнего юбилея Победы".

"Уверен, что вы продолжите трудиться инициативно и творчески, отстаивая интересы России, способствуя укреплению ее авторитета на международной арене, - заявил Путин. - Руководство страны будет и впредь уделять должное внимание материальному и ресурсному обеспечению дипломатической службы". Также президент пожелал сотрудникам МИДа новых профессиональных успехов, а ветеранам министерства - доброго здоровья, бодрости духа и долголетия.