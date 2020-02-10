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Департамент транспорта в Севастополе возглавил петербургский чиновник Сергей Румянцев

Новому главе департамента предстоит решить вопрос со строительством нескольких объектов города, в том числе с реконструкцией Камышового шоссе

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Сергей Румянцев, ранее работавший зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, возглавил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, сообщил в понедельник на совещании севастопольского правительства врио губернатора региона Михаил Развожаев.

Ранее департамент возглавлял Игорь Титов, он ушел в отставку вскоре после смены главы города в июле 2019 года. С тех пор около полугода обязанности директора департамента исполнял Евгений Исаков.

"Хотел бы представить вам Сергея Сергеевича Румянцева, на которого сегодня написал распоряжение о назначении директором департамента транспорта. Коллега приехал к нам из Санкт-Петербурга. Есть большой опыт реализации задач транспортной инфраструктуры", - сказал Развожаев.

Он отметил, что перед новым начальником департамента стоят серьезные задачи. Ему необходимо решить вопрос со строительством нескольких объектов, в том числе с реконструкцией Камышового шоссе, важного для южной части города.

Согласно данным на сайте петербургского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Румянцев отвечал за решение вопросов по ремонту автомобильных дорог, капитальному ремонту дорог, в рамках которого возможно устройство посадочных площадок для организации остановок городского пассажирского транспорта и тротуаров, а также организацию дорожного движения (нанесение разметки, установка и ремонт светофорных объектов, установка дорожных знаков и искусственных неровностей).

Теги
РоссияСанкт-ПетербургСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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