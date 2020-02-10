Врио главы Пермского края Махонин стал и.о. председателя правительства региона

ПЕРМЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности Пермского края Дмитрий Махонин, назначенный на эту должность 6 февраля, стал также исполняющим обязанности председателя правительства региона. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

"Глава Пермского края Дмитрий Махонин принял на себя исполнение обязанностей председателя правительства Пермского края. Указ вступил в силу 8 февраля", - сказано в сообщении.

Ранее, после перехода экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова в Министерство экономического развития РФ, эту должность занимала Ольга Антипина.

6 февраля президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина, занимавшего ранее должность начальника управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы, временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Он будет занимать пост врио главы региона до вступления в должность нового избранного руководителя. Выборы в крае должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

Занимавший с 2017 года должность губернатора Пермского края Максим Решетников досрочно прекратил полномочия в связи с назначением на пост главы Минэкономразвития РФ в утвержденном 21 января новом составе кабмина.