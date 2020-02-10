БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Берлине руководитель форума Вольфганг Ишингер.

"Сергей Лавров будет возглавлять российскую делегацию. Прибудут также высокопоставленные сотрудники министерств иностранных дел и обороны, представители деловых кругов", - сказал он. По словам Ишингера, на полях конференции состоится германо-российский "бизнес-завтрак" под руководством Лаврова и его германского коллеги Хайко Мааса.

Глава конференции сообщил, что на конференции выступит президент Украины Владимир Зеленский. "Мы смогли найти хорошее решение для того, чтобы состоялось первое выступление украинского президента. Важно, что Украина занимает важное место в европейской политике безопасности", - сказал он. Всего, по данным Ишингера, организаторы ожидают прибытия в Мюнхен около 40 глав государств и правительств, примерно 60 министров иностранных дел, около 40 - обороны и других министров.

В конференции примут участие госсекретарь США Майкл Помпео, глава Пентагона Марк Эспер, министр энергетики США Дэн Бруйетт, большая делегация американских конгрессменов, в частности, сенатор-республиканец Митт Ромни, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Ожидаются президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Китая Ван И, премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Макрон в субботу будет вести одну из дискуссий.

Ишингер подтвердил, что 16 февраля на полях форума состоится встреча по Ливии на министерском уровне. Скорее всего, она пройдет в первой половине дня с тем, чтобы о ее результатах можно было проинформировать на закрытии конференции.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности. Россия участвует в форуме с конца 1990-х годов.