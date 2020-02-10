Песков: предметного разговора об обмене послами России и Украины до сих пор не было

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Москва и Киев пока не ведут предметного разговора об обмене послами, об их кандидатурах говорить преждевременно, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом между странами на экспертном уровне определенные контакты имеют место, вместе с тем, предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было", - сказал представитель Кремля. При этом он констатировал, что "такая готовность декларируется министром иностранных дел".

Песков отметил, что "о кандидатурах [на пост посла РФ на Украине] говорить преждевременно".

10 февраля в интервью "Российской газете" министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что дипломатические отношения с Украиной оказались свернуты по вине Киева, но Россия не будет против, если там решатся на возвращение послов. На запрос издания "Украинские новости" МИД Украины заявил, что Киев на данный момент не рассматривает возможность возвращения своего посла в Россию.

Украина отозвала посла в РФ для консультаций в 2014 году, он так и не вернулся с российскую столицу. Россия отозвала посла на Украине в 2016 году.