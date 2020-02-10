{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков заявил, что США все чаще вводят незаконные санкции

Пресс-секретарь президента России считает, что "нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Москва будет оценивать каждый конкретный случай введения Вашингтоном незаконных санкций и реагировать по ситуации. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможных санкциях США в отношении России за поддержку властей Венесуэлы.

"В данном случае какие-то гипотетические рассуждения вряд ли возможны", - сказал Песков. Он отметил, что США и ряд других стран используют незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран, причем "прибегают к этой практике в последнее время все чаще и чаще", в первую очередь - для обеспечения своих собственных интересов в мировой торговле.

Представитель Кремля заключил, что "нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай".

Теги
СШАВенесуэлаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Лавров считает, что Запад должен откликнуться на российские мирные инициативы
По словам главы МИД РФ, обращение к общим страницам истории востребовано и сейчас, когда мир сталкивается с многочисленными угрозами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС