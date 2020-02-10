Лавров считает, что Запад должен откликнуться на российские мирные инициативы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что страны Запада, вспомнив об опыте Ялтинской конференции, откликнутся на предлагаемые мирные инициативы. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии гашения почтовой марки, посвященной 75-летию Ялтинской конференции.

"Совсем недавно в Иерусалиме, выступая в рамках форума сохранения памяти о Холокосте, президент России Владимир Путин подчеркнул: "Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз может обернуться страшными последствиями". Я думаю, что наши партнеры вспомнят о том бесценном опыте во имя обеспечения мирного благополучного будущего человечества", - сказал он, добавив, что Россия всегда открыта для такой конструктивной работы и выдвигает соответствующие инициативы.

В России, продолжил Лавров, надеются, что подобные инициативы "получат конструктивный отклик".

Глава МИД РФ напомнил, что Ялтинская конференция 1945 года стала важнейшей вехой в дипломатической летописи Второй мировой войны, поскольку на ней были приняты "судьбоносные решения по ключевым вопросам послевоенного мироустройства, включая создание Организации Объединенных наций".

"Собравшая лидеров антигитлеровской коалиции [конференция] проходила в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества. Тогда руководители "большой тройки" (СССР, Великобритания и США) смогли встать выше амбиций и разногласий и выработать конструктивные подходы в интересах скорейшего окончания войны и формирования устойчивой архитектуры международной безопасности. Я убежден, то обращение к общим страницам истории востребовано и сегодня, когда мир сталкивается с многочисленными вызовами и угрозами", - подчеркнул Лавров.