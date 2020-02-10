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Мишустин будет проводить совещания с вице-премьерами по понедельникам в 9 утра

Совещание в Доме правительства 10 февраля было посвящено бюджетной дисциплине и единовременным выплатам ветеранам в связи с 75-летием Победы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин будет проводить традиционные совещания со своими заместителями по понедельникам в 09:00. Об этом сообщил ТАСС источник в аппарате кабмина.

"Совещания главы правительства с вице-премьерами будут проходить по понедельникам в 9 часов утра, - сказал собеседник агентства. - Кроме того, в другие дни свои рабочие мероприятия он начинает также обычно примерно в это же время".

Совещания с вице-премьерами, посвященные различным актуальным вопросам, регулярно проводил и предшественник Мишустина Дмитрий Медведев. Как правило, они проходили в его подмосковной резиденции в Горках, время начала совещаний не было четко фиксированным. Совещания иногда не проводились или проходили не по понедельникам, если на этот день выпадали другие мероприятия премьера, в частности, его поездки в регионы России или в другие страны.

10 февраля Мишустин провел около 09:00 совещание с вице-премьерами в Доме правительства. Оно было посвящено бюджетной дисциплине, единовременным выплатам ветеранам в связи с 75-летием Победы и плану мероприятий по переходу к выдаче разрешений в электронном виде.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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