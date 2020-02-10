Матвиенко сообщила, что члены СФ примут участие в заседании Ассоциации европейских сенатов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Члены Совета Федерации обязательно примут участие в заседании Ассоциации европейских сенатов, которое пройдет в мае 2020 года в Боснии и Герцеговине. Об этом заявила в понедельник председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Благодарна господину председательствующему за приглашение к участию в мае этого года в заседании Ассоциации европейских сенатов. Мы обязательно в этом примем участие", - сказала Матвиенко журналистам по итогам встречи с председательствующим Палаты народов (верхней палаты парламента) Боснии и Герцеговины Драганом Човичем.

Она отметила также, что между Москвой и Сараево идет регулярный и доверительный политический диалог, развивается торгово-экономическое сотрудничество. "Россия является одним из самых крупных инвесторов в экономику Боснии и Герцеговины. Наш бизнес заинтересован в расширении взаимодействия с Боснией и Герцеговиной. На середину прошлого года сумма прямых инвестиций из России в Боснию и Герцеговину составила $878 млн", - сказала Матвиенко.

Также, по словам спикера Совфеда, в Москве заинтересованы в развитии прямых контактов регионов РФ и Боснии и Герцеговины. "У нас уже накоплен опыт такого взаимодействия с Республикой Сербской. Мы обсуждали возможности и поддержку наших палат в расширении географии такого межрегионального взаимодействия", - отметила она.

Кроме того, как подчеркнула сенатор, Россия заинтересована в расширении юридической базы межгосударственных отношений и договорно-правовой базы. "Я обратилась к председательствующему оказать содействие в ускорении проектов межправительственных соглашений, которые находятся на рассмотрении Боснии и Герцеговины", - сказала Матвиенко.

Она также поблагодарила руководство Боснии и Герцеговины за то, что оно не присоединилось к незаконным западным санкциям в отношении России, отметив, что в связи с этим страна получает преимущества в развитии и расширении торгово-экономических связей с Москвой.