Песков заявил, что Россия сохраняет обеспокоенность ситуацией в Идлибе

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Ситуация в провинции Идлиб вызывает у Москвы тревогу. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему сохраняем обеспокоенность", - сказал он.

В настоящее время в Анкаре проходят переговоры официальных лиц России и Турции в связи с обострением ситуации в Идлибе. Как отмечали ранее в МИД РФ, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб на востоке провинции.

3 февраля позиции турецких войск в окрестностях Саракиба попали под обстрел сирийской армии, в результате которого погибли пять военнослужащих и три человека из числа гражданского персонала. По утверждению Анкары, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении турецких сил. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая авиация и артиллерия в ответ на случившееся нанесли удары по 40 целям в Идлибе. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отметил, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях.