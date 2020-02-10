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Лавров: США в погоне за доминированием в мире продолжают делать ставку на силовые методы

Министр иностранных дел отметил, что России приходится отстаивать свои интересы в тяжелых внешнеполитических условиях

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. США вместе с союзниками по-прежнему привержены методам военного и экономического давления в надежде отстоять свое доминирование в мире. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном собрании в МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника.

"Соединенные Штаты и ряд их союзников, лелея надежду сохранить глобальное доминирование, по-прежнему делают ставку на методы военно-силового и экономического давления. Отвергая реалии многополярного мира, продолжают мыслить в духе архаичной логики сдерживания, разделительных линий и геополитических игр с нулевой суммой, пытаются внедрить западноцентричный порядок, основанный на правилах, заменить им общепризнанные нормы международного права", - отметил министр.

По словам Лаврова, России приходится отстаивать свои интересы в тяжелых внешнеполитических условиях. "На этом фоне Россия как один из ключевых мировых центров проводит линию на укрепление правовых основ межгосударственного общения: повышение авторитета ООН, снижение международной напряженности и политико-дипломатическое решение многочисленных региональных проблем, поиск коллегиальных ответов на вызовы глобального значения", - сказал глава российского МИД.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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