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75-летие Победы

Лавров заявил, что Россия всегда будет чтить память о великой Победе

Глава МИД РФ отметил, что важно противодействовать попыткам фальсификации истории, героизации нацистов и "нейтрализовать поползновения на пересмотр общепризнанных международно-правовых итогов Второй мировой войны"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Страны Запада должны понимать, что Россия никогда не забудет о подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном собрании в МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника.

"Нынешний год проходит под знаком 75-летия великой Победы, в достижении которой наша страна вместе со всеми народами бывшего Советского Союза сыграла решающую роль. Как отметил президент России Владимир Путин, мы с вами совершенно точно не можем забыть и никогда не забудем о подвигах наших отцов. Очень бы хотелось, чтобы наши коллеги на Западе имели это в виду", - сказал он.

По словам Лаврова, важно и далее "противодействовать попыткам фальсификации истории, героизации нацистов и их приспешников и, разумеется, нейтрализовать поползновения на пересмотр общепризнанных международно-правовых итогов Второй мировой войны".

В этом, продолжил министр, с Россией солидарны не только союзники и партнеры по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и практически все мировое сообщество. "Самая широкая поддержка традиционной российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма - яркое тому свидетельство", - указал глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия75-летие Победы
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