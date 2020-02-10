МИД России рассчитывает продолжить тесный диалог с Азербайджаном после выборов в парламент

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что после внеочередных выборов в парламент Азербайджана тесное взаимодействие между новым составом депутатского корпуса Милли меджлиса и Федеральным собранием РФ продолжится. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Поздравляем наших азербайджанских друзей с успешным проведением выборов, которые свидетельствуют о поддержке населением проводимых руководством Азербайджана реформ, направленных на демократизацию и модернизацию общественно-политической жизни страны, - указали в дипведомстве. - Рассчитываем, что между новым составом депутатского корпуса и Федеральным собранием Российской Федерации продолжится тесное и конструктивное взаимодействие в духе традиционной дружбы и стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном".

В МИД РФ выразили сожаление, что "наблюдатели от БДИПЧ и Парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы высказали предвзятые и субъективные итоговые оценки, не соответствующие реальной картине".

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана были назначены президентом страны Ильхамом Алиевым в конце прошлого года после самороспуска парламента. На 125 мест в однопалатном парламенте претендовали 1314 кандидатов. На выборы было аккредитовано 883 наблюдателя, представлявших 59 международных организаций.

По предварительным данным, после обработки 100% протоколов правящая партия "Ени Азербайджан", возглавляемая президентом страны, получает наибольшее число мандатов в законодательном органе. Согласно этим данным, партия может получить до 71 мандата в парламенте.