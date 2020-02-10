Мэра Грозного перевели на должность руководителя администрации главы Чечни

ГРОЗНЫЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил на должность руководителя администрации главы и правительства региона Ибрагима Закриева, который с 2018 был мэром Грозного. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Те изменения, которые произошли в Грозном под его руководством, видны невооруженным глазом. Я хочу отдельно поблагодарить Ибрагима Закриева за город Грозный. Он стал еще краше и современнее. По всем направлениям жизнедеятельности столицы наблюдаются существенные изменения. И в этом заслуга молодого мэра", - приводит пресс-служба слова Кадырова.

Он подчеркнул, что Закриев работал на различных должностях и знаком с имеющимися проблемами, а значит, сможет предложить пути решения, чтобы работа администрации стала более качественной.

Ранее эту должность занимал Галас Таймасханов. Он будет назначен на другую должность.

Двадцатидевятилетний Ибрагим Закриев в 2013 году закончил Высшую школу государственного аудита МГУ по специальности "экономист". В разные годы занимал должности заместителем руководителя администрации главы и правительства республики, первый заместитель министра финансов Чечни, руководитель секретариата главы Чеченской Республики и вице-премьер правительства. С 26 июля 2018 занимал должность мэра города Грозный.