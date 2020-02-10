{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мэра Грозного перевели на должность руководителя администрации главы Чечни

Ранее эту должность занимал Галас Таймасханов

ГРОЗНЫЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил на должность руководителя администрации главы и правительства региона Ибрагима Закриева, который с 2018 был мэром Грозного. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Те изменения, которые произошли в Грозном под его руководством, видны невооруженным глазом. Я хочу отдельно поблагодарить Ибрагима Закриева за город Грозный. Он стал еще краше и современнее. По всем направлениям жизнедеятельности столицы наблюдаются существенные изменения. И в этом заслуга молодого мэра", - приводит пресс-служба слова Кадырова.

Он подчеркнул, что Закриев работал на различных должностях и знаком с имеющимися проблемами, а значит, сможет предложить пути решения, чтобы работа администрации стала более качественной.

Ранее эту должность занимал Галас Таймасханов. Он будет назначен на другую должность.

Двадцатидевятилетний Ибрагим Закриев в 2013 году закончил Высшую школу государственного аудита МГУ по специальности "экономист". В разные годы занимал должности заместителем руководителя администрации главы и правительства республики, первый заместитель министра финансов Чечни, руководитель секретариата главы Чеченской Республики и вице-премьер правительства. С 26 июля 2018 занимал должность мэра города Грозный.

Теги
РоссияСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
МИД России рассчитывает продолжить тесный диалог с Азербайджаном после выборов в парламент
По предварительным данным, правящая партия "Ени Азербайджан" получила наибольшее число мандатов в законодательном органе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС