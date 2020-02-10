Врио главы Чувашии назначил исполняющих обязанности вице-премьера и главы Минстроя региона

ТАСС, 10 февраля. Замглавы администрации города Чебоксары Алла Салаева назначена на пост исполняющего обязанности заместителя председателя кабинета министров Чувашии. Об этом говорится в указе врио главы республики Олега Николаева, опубликованном в понедельник на официальном портале органов власти республики.

Врио главы Чувашии Олег Николаев 31 января объявил об отставке правительства республики. Все министры с этого дня работают в статусе исполняющих обязанности.

"Назначить Салаеву Аллу Леонидовну исполняющим обязанности заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики", - отмечается в документе.

В понедельник врио главы республики также подписал указ о назначении на должность исполняющего обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александра Героева. До этого он работал генеральным директором инвестиционно-строительной компании "Честр-Групп" (АО "ИСКО-Ч"). Ранее в понедельник от должности освободили прежнего исполняющего обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Алексей Грищенко.

Также Николаев 10 февраля освободил от исполнения обязанностей министра юстиции и имущественных отношений республики Наталью Тимофееву. О назначениях на этот пост пока не сообщается.

Президент России Владимир Путин 29 января подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Ранее Игнатьева исключили из "Единой России" после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Временно исполняющим обязанности руководителя республики был назначен бывший депутат Госдумы Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.