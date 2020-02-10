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В Нижегородской области откроется почетное консульство Армении

Российская сторона согласовала назначение Агаси Алекяна на пост почетного консула

ТАСС, 10 февраля. В Нижегородской области в ближайшее время планируется открыть почетное консульство Армении. Кандидатура почетного консула уже согласована российской стороной, сообщил журналистам в понедельник представитель МИД РФ в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

"В ближайшее время у нас начнет работать почетный консул Армении. Официально армянской стороной представлена кандидатура Агаси Алекяна, руководителя армянской общины в Нижнем Новгороде", - отметил Малов.

Он добавил, что МИД РФ согласовало назначение Алекяна. "Мы ждем, когда армянской стороной будет принято решение о начале деятельности консульства", - добавил Малов.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что в настоящее время в Нижнем Новгороде работают шесть почетных консульств зарубежных государств. Согласно данным с сайта представительства, это почетные консульства Мальты, Австрии, Словении, Абхазии, Португалии и Франции.

Малов отметил, что в настоящее время планируется возобновить деятельность почетного консульства Венгрии, которая была приостановлена в 2018 году.

Теги
АрменияРоссияНижегородская область
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