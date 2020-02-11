Антонов: Россия надеется на поддержку партнеров в созыве саммита стран - основательниц ООН

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на поддержку партнеров в реализации инициативы о созыве встречи стран - основательниц ООН. Об этом заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на приеме, посвященном Дню дипломатического работника.

"Народы вправе требовать от своих правительств, чтобы усилия по укреплению мира не ослаблялись, а наращивались. В этой связи рассчитываем на поддержку наших партнеров в реализации инициативы президента России Владимира Путина о созыве встречи глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН", - сказал дипломат.

В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получил ответы США и Великобритании на предложение президента РФ провести в нынешнем году саммит стран - основательниц ООН. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Китай и Франция уже поддержали эту инициативу.

23 января Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров России, Великобритании, Китая, США и Франции (постоянные члены СБ ООН) по мировым проблемам. Выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, президент РФ заявил, что страны - основательницы ООН могут и должны подать пример для сохранения мира. По словам Путина, саммит можно провести в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Он заверил, что Россия готова к такому серьезному разговору и намерена, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам указанных государств.

Отношения России и США

Улучшение российско-американских отношений окажет плодотворное влияние на весь ход мировых событий, заявил Антонов.

"Второй год подряд мы отмечаем наш праздник с коллегами из стран СНГ. У нас всех одна дипломатическая школа, - отметил Антонов. - В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы объединены еще больше". По словам посла РФ, российская внешняя политика направлена "на защиту национальных интересов ради внутреннего развития". "Наша страна никогда не уклонялась от ответственности за обеспечение мира и стабильности, - подчеркнул дипломат. - Будем защищать принципы невмешательства во внутренние дела".

"Мы пройдем свою часть пути навстречу каждому государству, которое хочет строить отношения с Россией на основе взаимного уважения и баланса интересов, - заявил Антонов. - Убеждены, что улучшение российско-американского взаимодействия не только отвечает интересам двух стран, но и окажет плодотворное влияние на весь ход мировых событий".

В ходе вечера собравшиеся также посмотрели видеопоздравление от министра иностранных дел России Сергея Лаврова по случаю праздника.

В посольстве РФ в Вашингтоне развернуты две фотовыставки. Первая посвящена 75-летию Ялтинской конференции, заложившей основы послевоенного мироустройства. Вторая экспозиция включает снимки разных лет, посвященные отечественному дипломатическому присутствию в США, а также современные фотоработы сотрудников миссии.

Настоящим подарком вечера стал джазовый концерт под руководством музыканта и телеведущего Олега Фриша. Композиции сопровождались появлением на экране кадров официальной хроники двусторонних отношений: визита первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в Соединенные Штаты, переговоров министра иностранных дел СССР Андрея Громыко с госсекретарем Генри Киссинджером, первой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вручения верительных грамот послом США Джоном Салливаном на церемонии в Кремле.