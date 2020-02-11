Замминистра юстиции Чувашии назначили врио главы ведомства на время его преобразования

ТАСС, 11 февраля. Замминистра юстиции и имущественных отношений Чувашии Игоря Михайлова назначили временно исполняющим главы министерства юстиции на период реформирования ведомства в Государственную службу республики по делам юстиции. Об этом говорится в тексте распоряжения, опубликованного во вторник на официальном портале органов власти республики.

В понедельник от исполнения обязанностей министра юстиции и имущественных отношений Чувашии освободили Наталью Тимофееву. Врио главы республики 6 февраля подписал указ о преобразовании ведомства в Государственную службу Чувашии по делам юстиции, он вступает в силу со дня его официального опубликования.

"Возложить временное исполнение обязанностей министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики на Михайлова Игоря Викторовича, заместителя министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики, на период преобразования Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции", - отмечается в документе.

Николаев также подписал указ об освобождении от исполнения обязанностей заместителя председателя кабинета министров республики - министра здравоохранения Чувашии Владимира Викторова. О назначении на этот пост пока не сообщается.

Врио главы Чувашии Олег Николаев 31 января объявил об отставке правительства республики. Все министры с этого дня работают в статусе исполняющих обязанности.

Президент России Владимир Путин 29 января подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Ранее Игнатьева исключили из "Единой России" после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначили бывшего депутата Госдумы Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.