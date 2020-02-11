МИД РФ: российская делегация 8 и 10 февраля обсуждала в Анкаре ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российская межведомственная делегация с участием спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, замглавы МИД Сергея Вершинина и представителей Минобороны обсудила в Анкаре ситуацию в идлибской зоне деэскалации. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

В Турции прошли два раунда переговоров - 8 и 10 февраля. Российская сторона провела консультации с турецкой делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом, а также беседу с советником президента Турции по политическим вопросам Ибрагимом Калыном.

В российском дипведомстве подчеркнули, что в центре обсуждения находилось "развитие ситуации в Сирии, в первую очередь, в идлибской зоне деэскалации".

Переговоры проходили на фоне обострившейся ситуации в Идлибе. Как отмечали в МИД РФ, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.