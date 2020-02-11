Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 13 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию встретится с президентом Владимиром Путиным 13 февраля. Об этом во вторник сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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"В четверг у нас будет встреча с президентом. Мы не в Общественной палате встречаемся, а, соответственно, с руководителем страны", - сказал Крашенинников на заседании рабочей группы.

Ранее сообщалось, что члены рабочей группы по итогам обсуждения представят свои предложения по поправкам в Конституцию президенту страны.

Крашенинников также сообщил, что в рабочую группу на сегодняшний день поступило около 400 предложений, в профильный комитет Госдумы представлены 138 поправок. "Мы переходим от обсуждения к текстам. Это, конечно, очень радует", - сказал депутат.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.