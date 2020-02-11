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Спикер Госдумы встретится с председателем парламента Сербии

Вячеслав Володин и Майя Гойкович откроют заседание межпарламентской комиссии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду проведет встречу с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович, они также откроют заседание межпарламентской комиссии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба нижней палаты.

"12 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель Народной скупщины Республики Сербии Майя Гойкович откроют V заседание комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Народной скупщиной Сербии", - сказали в пресс-службе, уточнив, что также "состоится двусторонняя встреча".

Володин дважды посещал Сербию: 5 июня 2017 года и 3 июня 2019 года. В ходе последнего рабочего визита спикер выступил перед депутатами сербского парламента и встретился с президентом страны Александаром Вучичем.

23 октября 2018 года Гойкович выступила на пленарном заседании Госдумы.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСербия
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