Спикер Госдумы встретится с председателем парламента Сербии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду проведет встречу с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович, они также откроют заседание межпарламентской комиссии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба нижней палаты.

"12 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель Народной скупщины Республики Сербии Майя Гойкович откроют V заседание комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Народной скупщиной Сербии", - сказали в пресс-службе, уточнив, что также "состоится двусторонняя встреча".

Володин дважды посещал Сербию: 5 июня 2017 года и 3 июня 2019 года. В ходе последнего рабочего визита спикер выступил перед депутатами сербского парламента и встретился с президентом страны Александаром Вучичем.

23 октября 2018 года Гойкович выступила на пленарном заседании Госдумы.