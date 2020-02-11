{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Член рабочей группы по изменениям в Конституции предложил изменить условия роспуска Думы

Речь идет о праве выбора для президента России распускать или не распускать Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, член рабочей группы по изменениям в Конституции Сергей Белов предложил предоставить главе государства право выбора распускать или не распускать Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства. Согласно Основному закону, в настоящее время президент обязан это сделать, если происходит трехкратное отклонение.

На эту тему
Изменения в Конституцию. Что предложил президент?

"Сейчас пока действующий текст Конституции предусматривает обязательность для президента выбора между назначением председателя правительства в случае отсутствия согласия или роспуском Госдумы. Мне кажется, что правильнее президенту предоставить возможность выбора, предоставить право распустить Госдуму в случае, если трехкратно происходит отклонение представленной кандидатуры председателя правительства", - сказал Белов в ходе заседания рабочей группы во вторник.

Он также добавил, что предусмотренное проектом закона согласование других членов правительства "тоже должно быть обеспечено механизмом предотвращения ситуации, когда в результате неутверждения представленных Госдуме кандидатов вице-премьеров или членов правительства невозможно сформировать правительство в полном составе". "Наверное, должно быть какое-то количество членов правительства, при наличии которых правительство можно считать сформированным. Я предлагаю, чтобы это было не меньше 2/3 состава правительства, предлагаю определить, что происходит в случае, если происходит трехкратное отклонение кандидатур", - отметил Белов.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Афросоюза может пройти в 2020 году
Замдиректора департамента Африки МИД России Олег Озеров сообщил, что сейчас обсуждается, где и когда консультации состоятся
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС