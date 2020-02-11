Член рабочей группы по изменениям в Конституции предложил изменить условия роспуска Думы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, член рабочей группы по изменениям в Конституции Сергей Белов предложил предоставить главе государства право выбора распускать или не распускать Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства. Согласно Основному закону, в настоящее время президент обязан это сделать, если происходит трехкратное отклонение.

"Сейчас пока действующий текст Конституции предусматривает обязательность для президента выбора между назначением председателя правительства в случае отсутствия согласия или роспуском Госдумы. Мне кажется, что правильнее президенту предоставить возможность выбора, предоставить право распустить Госдуму в случае, если трехкратно происходит отклонение представленной кандидатуры председателя правительства", - сказал Белов в ходе заседания рабочей группы во вторник.

Он также добавил, что предусмотренное проектом закона согласование других членов правительства "тоже должно быть обеспечено механизмом предотвращения ситуации, когда в результате неутверждения представленных Госдуме кандидатов вице-премьеров или членов правительства невозможно сформировать правительство в полном составе". "Наверное, должно быть какое-то количество членов правительства, при наличии которых правительство можно считать сформированным. Я предлагаю, чтобы это было не меньше 2/3 состава правительства, предлагаю определить, что происходит в случае, если происходит трехкратное отклонение кандидатур", - отметил Белов.