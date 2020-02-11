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Предложения по изменениям в Конституции
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Рабочая группа предложит увеличить президентскую квоту до 30 сенаторов

Семь из них будут назначаться пожизненно, уточнил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок к конституции предложит увеличить до 30 число сенаторов, которые могут быть назначены в Совет Федерации президентом, семь из них будут назначаться пожизненно.

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Об этом сообщил во вторник сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Есть понимание, что от РФ будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них в той норме, которую мы сейчас взяли за основу, будут пожизненно работать в Сенате", - сказал Крашенинников журналистам по итогам заседания рабочей группы.

Согласно действующим нормам, президент может назначать сенаторов в количестве не более 10% от общего состава Совфеда.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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