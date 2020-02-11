Справороссы проголосуют против поправки к Конституции, если их предложения отклонят

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" проголосует против президентского законопроекта о поправке к Конституции РФ, если социальные предложения справороссов не будут включены в текст документа. Об этом во вторник журналистам заявил глава фракции Сергей Миронов.

"Сегодня фракция единогласно приняла решение. Если наша фракция поддержана не будет во втором чтении, наша фракция за поправки голосовать не будет", - заявил Миронов.

Как напомнил лидер "Справедливой России", речь идет о предложениях, касающихся ежегодной индексации пенсий и социальных пособий не ниже уровня инфляции, невозможности принятия в РФ законов, сокращающих социальные обязательства государства. Кроме того, они настаивают на закреплении в основном законе пенсионного возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.