Клишас: день голосования по поправке к Конституции стоит сделать выходным

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений к Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что день голосования по законопроекту о поправке к основному закону разумно сделать выходным. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с президентом.

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"Все варианты [дня голосования] сейчас существуют. Наверное, разумно делать его выходным днем. Но это предложение, которое мы должны обсудить сейчас вместе с президентом", - сказал Клишас журналистам во вторник.

Ранее другой сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что рабочая группа встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 13 февраля.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.