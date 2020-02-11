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Песков рассказал, чем будет заниматься Козак в должности замглавы администрации президента

Пресс-секретарь президента России сообщил, что он будет заниматься, в частности, отношениями между Москвой и Киевом

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Дмитрий Козак в своей новой должности заместителя главы администрации президента будет заниматься, в частности, отношениями России и Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я могу констатировать, что Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами", - сказал Песков, добавив, что "точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока не формализованы".

Кроме того, по его словам, в ряду полномочий Козака будут и вопросы участия России в различных интеграционных процессах. "У России много интеграционных процессов, в которых она участвует, и весьма успешно", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, о какой именно интеграции идет речь.

Песков отрицательно ответил на вопрос о том, подписано ли прошение об отставке помощника главы государства Владислава Суркова, который ранее курировал украинскую тему в Кремле: "Нет, мы же не объявляли об этом". Он еще раз подтвердил, что теперь куратором этой темы будет Козак.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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