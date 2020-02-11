Путин обсудит предложения по поправкам в Конституцию с рабочей группой 13 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по подготовке проекта предложений о внесении поправок в Конституцию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ожидает, что речь пойдет об основных параметрах возможных изменений в основной закон, которые пока окончательно не определены.

"Действительно в четверг будет встреча Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ", - сказал во вторник журналистам представитель Кремля. По его словам, "можно предположить, что в том числе и на этой встрече пойдет речь об основных параметрах [изменений в Конституцию], которые сейчас обсуждаются в группе".

"Пока мы не можем говорить о каких-то четко определенных и решенных параметрах", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают предложение рабочей группы увеличить до 30 число сенаторов, которые могут быть направлены в Совет Федерации президентом, пресс-секретарь главы государства вновь повторил, что "ничего пока не определено, принятых решений нет". "Это одно из многих предложений, инициатив, которые озвучиваются в рамках работы группы, это информация скорее о тех темах, которые находятся на повестке дня в плане дискуссий, а не в плане принятых решений", - пояснил Песков. Представитель Кремля заметил, что для вынесения решения по предлагаемым изменениям "какого-то четкого дедлайна нет, работа ведется". Он предложил дождаться встречи Путина с рабочей группой.

Предложения Путина

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.