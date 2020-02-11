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Песков: решение о дне голосования по поправке в Конституцию пока не принято

Рабочая группа рассмотрит вопрос проведения голосования в будний день, который может быть объявлен выходным, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Дата голосования по изменениям в Конституцию не определена, решений о том, в какой день оно будет проводиться - выходной или будний - не принималось. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Существуют разные точки зрения, есть и такая точка зрения [о проведении голосования в будний день, который может быть объявлен выходным], она вынесена на обсуждение в том числе рабочей группы [по подготовке проекта поправки в Конституцию]", - отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул: "Каких-либо решений на этот счет не принималось, поэтому говорить о каких-то принятых решениях сейчас невозможно". Песков добавил, что "нет никаких дат [проведения голосования], они не объявлялись".

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в Конституции
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