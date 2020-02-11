Зюганов выступил против проведения голосования по поправке к Конституции 22 апреля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался против проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ 22 апреля, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что 22 апреля рассматривается в качестве основной даты для проведения голосования.

"Нет смысла тащить на эти юбилейные даты никакие голосования. В апреле есть выходной день следующий. Например, 26-е число", - сказал политик на пресс-конференции во вторник.

По мнению Зюганова, в целом не надо торопиться с принятием поправок - "надо дать возможность гражданам осмыслить, надо обсудить обстоятельно".