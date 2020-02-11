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Предложения по изменениям в Конституции

Клишас: рабочая группа по Конституции не обсуждает обнуление президентских сроков

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству назвал такие предположения конспирологией

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по Конституции не обсуждает возможность обнуления президентских сроков в рамках рассмотрения предложений по внесению изменений в Основной закон. Об этом заявил во вторник сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, назвав такие предположения конспирологией.

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"Я надеюсь, что закончится вся эта конспирология. Потому что сегодня вопросы от СМИ ко мне были, в частности, о том, что активно обсуждается обнуление президентских сроков. Вы участвуете, смотрите [за заседаниями], поговорите с другими членами рабочей группы - этот вопрос не обсуждается в рабочей группе", - сказал Клишас журналистам по итогам заседания группы.

"Никакого обнуления президентских сроков [не будет] также, как и массы другой конспирологии", - добавил сенатор.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что в рабочей группе обсуждается юридическая возможность обнуления президентских сроков "в связи с изменением полномочий президента".

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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