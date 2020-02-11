В Оренбургской области завершилось формирование состава правительства региона

ОРЕНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о назначении министром промышленности и энергетики региона бывшего главного металлурга ОАО "Новотроицкий завод хромовых соединений" Андрея Бородина. Таким образом, назначение глав профильных министерств правительства области, продолжавшееся с ноября 2019 года, завершилось, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Указом губернатора Оренбургской области на должность министра промышленности и энергетики Оренбургской области с 10 февраля 2020 года назначен Бородин Андрей Владимирович. Таким образом, в Оренбургской области назначены все министры правительства региона", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в статусе исполняющей обязанности находится лишь Наталья Левинсон - и. о. вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике.

Паслер ранее провел реформу системы исполнительных органов государственной власти региона, учредив три новых министерства и исключив два действующих. Принятым осенью 2019 года законом министерство лесного и охотничьего хозяйства и департамент информационных технологий исключены из системы исполнительных органов госвласти, а министерство внутреннего государственного финансового контроля переведено в разряд комитетов. Были учреждены министерство промышленности и энергетики, министерство цифровой экономики и министерство региональной и информационной политики. В пресс-службе губернатора уточнили, что Минлесхоз 17 февраля прекратит свое существование.

В возглавляемое Паслером правительство вошли первый вице-губернатор - первый зампред правительства, министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин, вице-губернатор - зампред правительства по внутренней политике, министр региональной и информационной политики Олег Димов, вице-губернатор - зампред правительства, руководитель аппарата губернатора и правительства Дмитрий Кулагин, вице-губернатор - зампред правительства по социальной политике, министр здравоохранения Татьяна Савинова, зампред правительства - министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин.

Ранее губернатор также назначил министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Дениса Гончарова, министра труда и занятости населения Наилю Исхакову, министра финансов Татьяну Мошкову, министра образования Алексея Пахомова, министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александра Самбурского, министра социального развития Татьяну Самохину, министра физической культуры и спорта Павла Самсонова, министра цифрового развития и связи Дениса Толпейкина, министра культуры Евгению Шевченко.