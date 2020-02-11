Нарышкин обсудил с главой разведки Омана ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин обсудил с главой разведки Омана Мунзиром бен Маджидом Аль Саидом ситуацию на Ближнем Востоке и напряженность вокруг Ирана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро СВР.

"Находившийся с рабочим визитом в Омане 11 февраля директор Службы внешней разведки РФ С. Е. Нарышкин провел переговоры с начальником Службы связи и координации Омана (национальная разведка) Мунзиром бен Маджидом Аль Саидом. Обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с международным терроризмом. Стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, путях снижения напряженности вокруг Ирана, урегулировании сирийского и йеменского конфликтов", - сообщили в пресс-бюро.

В рамках визита Нарышкин также провел встречу с начальником канцелярии султана Омана, министром Султаном Наамани.