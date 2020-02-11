{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Обновлено 

Нарышкин обсудил с главой разведки Омана ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с международным терроризмом

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин обсудил с главой разведки Омана Мунзиром бен Маджидом Аль Саидом ситуацию на Ближнем Востоке и напряженность вокруг Ирана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро СВР.

"Находившийся с рабочим визитом в Омане 11 февраля директор Службы внешней разведки РФ С. Е. Нарышкин провел переговоры с начальником Службы связи и координации Омана (национальная разведка) Мунзиром бен Маджидом Аль Саидом. Обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с международным терроризмом. Стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, путях снижения напряженности вокруг Ирана, урегулировании сирийского и йеменского конфликтов", - сообщили в пресс-бюро.

В рамках визита Нарышкин также провел встречу с начальником канцелярии султана Омана, министром Султаном Наамани.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичОманРоссияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Рябков допустил проведение встречи Лаврова и Помпео в Мюнхене
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС