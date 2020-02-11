{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
Обновлено 

Рябков сообщил, что проработка встречи Лаврова и Помпео в Мюнхене не ведется

Замминистра иностранных дел при этом отметил, что на подобных мероприятиях контакты всегда возможны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Конкретная проработка встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео на полях Мюнхенской конференции по безопасности не ведется, однако на таких мероприятиях контакты всегда возможны. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"На данный момент проработка этой встречи не ведется, но, как и всегда, когда руководители внешнеполитических ведомств находятся на одном международном мероприятии оба, такой контакт возможен. Но конкретной проработки по состоянию на сегодня у нас нет", - сказал он.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля. Традиционно участники не ограничиваются пленарными заседаниями и сессиями, а используют конференцию в качестве площадки для двусторонних и многосторонних контактов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАГерманияРоссияРябков, Сергей АлексеевичПомпео, Майкл (Майк)Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Россия готовит ответы на сигналы США по сближению космических спутников
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков уточнил, что ответы даются по мере их проработки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС