Рябков сообщил, что проработка встречи Лаврова и Помпео в Мюнхене не ведется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Конкретная проработка встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео на полях Мюнхенской конференции по безопасности не ведется, однако на таких мероприятиях контакты всегда возможны. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"На данный момент проработка этой встречи не ведется, но, как и всегда, когда руководители внешнеполитических ведомств находятся на одном международном мероприятии оба, такой контакт возможен. Но конкретной проработки по состоянию на сегодня у нас нет", - сказал он.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля. Традиционно участники не ограничиваются пленарными заседаниями и сессиями, а используют конференцию в качестве площадки для двусторонних и многосторонних контактов.