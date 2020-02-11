Россия готовит ответы на сигналы США по сближению космических спутников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Россия действительно получила от США сигналы по поводу сближения спутников, ответы даются по мере их проработки. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Что касается маневрирования тех или иных объектов в космосе, это практика, применяемая многими странами. Есть соответствующие профильные механизмы для ее отработки, - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли США обратились к РФ по дипломатическим каналам из-за сближения спутников на орбите. - Мы от диалога с американцами по этой теме не уходим".

"Мы действительно получили от них соответствующие сигналы. И мы на эти сигналы даем ответы после их проработки в необходимых для этого форматах у нас внутри", - добавил замглавы МИД РФ.

Рябков при этом напомнил, что Россия уже давно выступает с инициативой о заключении международного договора о недопустимости размещения ударных вооружений в космосе. Москва также продвигает идею о неразмещении первыми оружия в космосе, которую поддержали уже более 20 стран. "Найти какой-то противовес этой нашей активности американцы стремятся путем выдвижения разного рода обвинений в наш адрес", - указал дипломат.

Замглавы МИД РФ также подчеркнул, что тематика деятельности в космосе требует гораздо большего внимания, чем она получает сейчас. "Параллельно мы испытываем озабоченность в связи с решениями ряда стран, в том числе США, а также Франции и Североатлантического альянса в целом, официально объявляющих космос в качестве новой операционной среды, то есть среды для военных операций, создающих военно-космические командования, заявляющих, как в случае США, что космос может стать ареной для размещения средств достартового перехвата баллистических ракет, - продолжил он. - Поэтому об агрессивности планов, замыслов и намерений мы можем говорить применительно к нашим коллегам в Вашингтоне с многократно большим основанием, чем то, что они пытаются нам вменить сейчас в качестве действий, вызывающих озабоченность".

Сближение спутников

В понедельник глава командования Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд в интервью журналу Time сообщил, что США уведомили Россию по дипломатическим каналам о своей обеспокоенности в связи с произошедшим недавно сближением российского спутника с американским.

Как утверждается в публикации, в середине января российские спутники, получившие обозначения "Космос-2542" и "Космос-2543", оказались вблизи американского, обозначенного как USA-245 и известного космическим экспертам под названием KH-11. Этот аппарат на полярной орбите является составным элементом космической разведывательной системы Keyhole/Chrystal и может осуществлять наблюдение за поверхностью всей планеты.

Тема СНВ-3

Россия в конце 2019 года передала США дипломатическую ноту с предложением срочно продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) без предварительных условий.

"Россия на высшем уровне подтвердила свою готовность продлить этот договор без предварительных условий, причем сделать это срочно. Эта позиция остается в силе, - сказал Рябков. - Она была официально доведена до американской стороны дипломатической нотой в конце прошлого года в соответствии с теми заявлениями, которые на этот счет были ранее сделаны президентом РФ".

Отвечая на вопрос ТАСС, Рябков также сообщил, что Россия выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с США без увязывания его с модернизацией американского ядерного арсенала.

"Мы считаем, что с точки зрения международной безопасности было бы и безответственно, и вредно ставить вопрос о продлении действующего двустороннего договора между Москвой и Вашингтоном в зависимость от тех или иных привходящих обстоятельств", - сказал он.

"Я бы не стал проводить прямую увязку между вопросом об увеличении финансирования программ модернизации американского ядерного арсенала и той позицией, которую Вашингтон может занять в вопросе продления ДСНВ", - добавил Рябков.

Замглавы МИД РФ добавил, что расширение СНВ, в частности, подключение к нему Китая, как на том настаивают США, также не может быть условием продления соглашения, тем более что от таких переговоров отказывается сам Китай. "Нам известно, что США весьма заинтересованы в подключении КНР к усилиям в сфере стратегической безопасности или соперничества великих держав, если употреблять американскую терминологию, - добавил он. - То есть заинтересованы в том, чтобы Китай сел за стол переговоров по ядерным вооружениям. Позиция КНР нам известна во всех подробностях, мы с уважением и пониманием относимся к ней".

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.