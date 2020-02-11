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Предложения по изменениям в Конституции
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Экс-президентов предложили наделить правом становиться пожизненными членами Совфеда

Согласно поправкам, за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации, уточнили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству
Зал заседаний Совета Федерации РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Зал заседаний Совета Федерации РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Бывшие президенты РФ получат право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих президентских полномочий. Соответствующие поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию предложила группа депутатов Госдумы и сенаторов.

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"Кроме того, согласно поправкам, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации - после окончания срока своих полномочий, либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации", - сообщила во вторник пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Авторами поправок, затрагивающих пятую главу Основного закона о Федеральном собрании, выступили глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников, председатель аналогичного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, сенаторы Светлана Горячева, Алексей Пушков, депутаты Андрей Макаров, Ярослав Нилов и Галина Хованская. По словам Крашенинникова, поправки были разработаны на основании предложений членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции.

Изменения, в частности, касаются порядка формирования СФ. "В настоящее время Совет Федерации комплектуется представителями регионов, а также право вносить свои кандидатуры есть у президента. Сейчас президентская норма составляет не более 10% (т. е. 17 человек - представителей РФ)", - сказал Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба комитета. Поправками же предлагается "увеличить президентскую норму до 30 человек, из которых семь представителей могут быть назначены президентом пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности". "Это могут быть, к примеру, выдающиеся ученые, врачи, деятели культуры, общественные деятели и т. п. Для остальных представителей Российской Федерации в верхней палате парламента предлагается установить срок полномочий шесть лет", - добавил парламентарий.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичНилов, Ярослав ЕвгеньевичМакаров, Андрей МихайловичХованская, Галина ПетровнаПушков, Алексей КонстантиновичКлишас, Андрей АлександровичГорячева, Светлана ПетровнаПредложения по изменениям в Конституции
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