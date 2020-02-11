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Володин обсудил с генсеком ОДКБ углубление сотрудничества в рамках Парламентской ассамблеи

Стороны обменялись мнениями по вопросам развития организации

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник обсудил в Москве с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем вопросы развития ОДКБ и совместной работы в рамках Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

"11 февраля председатель Государственной думы, председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития ОДКБ и совместной работы в рамках Парламентской ассамблеи", - говорится в сообщении.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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