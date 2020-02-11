{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Думу внесли поправки о закреплении парламентского контроля в Конституции

Предлагается, в частности, закрепить положение о том, что к ведению Совета Федерации относится заслушивание ежегодных докладов генерального прокурора, а Госдума будет заслушивать ежегодные отчеты Центрального банка

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла в думский комитет по госстроительству и законодательству поправку ко второму чтению президентского законопроекта об изменениях в Конституции, которая закрепляет в основном законе нормы о парламентском контроле Федерального собрания.

На эту тему
Путин внес в Думу проект закона о поправке к Конституции. Какие положения она затрагивает

"Предлагается указать в новой статье 130.1 Конституции РФ, что Совет Федерации и Госдума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять запросы в государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов. Уточняется, что порядок осуществления парламентского контроля определяется федеральными законами и регламентами палат Федерального собрания", - сообщила во вторник пресс-служба комитета.

Кроме того, в рамках парламентского контроля в статье 102 Конституции "предлагается закрепить положение о том, что к ведению Совета Федерации относится заслушивание ежегодных докладов генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в РФ". В статье 103 основного закона "предложено закрепить положение о том, что Госдума заслушивает ежегодные отчеты Центрального банка".

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

При принятии законопроекта в первом чтении депутаты установили 15-дневный срок предоставления поправок ко второму чтению. Затем Совет Госдумы принял решение продлить срок подачи поправок к президентскому законопроекту до 14 февраля.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Лавров обсудил с главой МИД Германии проект резолюции СБ ООН по Ливии
Разговор состоялся по инициативе германской стороны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС