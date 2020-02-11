В Думу внесли поправки о закреплении парламентского контроля в Конституции

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла в думский комитет по госстроительству и законодательству поправку ко второму чтению президентского законопроекта об изменениях в Конституции, которая закрепляет в основном законе нормы о парламентском контроле Федерального собрания.

Путин внес в Думу проект закона о поправке к Конституции. Какие положения она затрагивает

"Предлагается указать в новой статье 130.1 Конституции РФ, что Совет Федерации и Госдума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять запросы в государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов. Уточняется, что порядок осуществления парламентского контроля определяется федеральными законами и регламентами палат Федерального собрания", - сообщила во вторник пресс-служба комитета.

Кроме того, в рамках парламентского контроля в статье 102 Конституции "предлагается закрепить положение о том, что к ведению Совета Федерации относится заслушивание ежегодных докладов генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в РФ". В статье 103 основного закона "предложено закрепить положение о том, что Госдума заслушивает ежегодные отчеты Центрального банка".

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

При принятии законопроекта в первом чтении депутаты установили 15-дневный срок предоставления поправок ко второму чтению. Затем Совет Госдумы принял решение продлить срок подачи поправок к президентскому законопроекту до 14 февраля.